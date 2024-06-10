دويهي: لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس

اشار النائب ميشال دويهي، الى ان "ما يحصل حالياً من مبادرات نيابية ولقاءات بين مختلف الكتل النيابية هو ما حصل سابقاً، ويجب ان يحصل دائما من ضمن العمل البرلماني وهو ما ترمي اليه في الجوهر مبادرة كتلة الاعتدال".
ولفت الى ان "الكل عم يحكي مع الكل، فلماذا الإصرار على جلسة من خارج الدستور يترأسها رئيس المجلس للبحث بإنتخابات الرئاسة الأولى وبالاسماء؟"، داعيا "رئيس المجلس الى الدعوة فوراً لجلسة انتخاب بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس ولتتحمل جميع الكتل مسؤوليتها التاريخية والوطنية".
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