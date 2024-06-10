اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‏‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدة شبعا، استهدف مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية يوم الاثنين ‏10-06-2024 موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحاميته والتجهيزات الفنية والتجسسية بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة وتدمير التجهيزات المستهدفة".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا موقع الرادار في مزارع شبعا وحاميته والتجهيزات الفنية والتجسسية بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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