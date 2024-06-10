الدفاع الروسية اعلنت سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية "سيطرتها على قرية في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا". واشارت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الى ان "الوحدات الروسية واصلت التقدم في عمق دفاعات العدو وحررت بلدة ستارومايورسكي".

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