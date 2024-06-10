رئيس حزب إسرائيل بيتنا: لن أنضم إلى حكومة نتنياهو غير المؤهل

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا "أفيجدور ليبرمان"، اليوم الاثنين، أنه لن ينضم إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحالية واصفًا نتنياهو بـ "غير المؤهل"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضاف ليبرمان، أن نتنياهو غير قادر حتى اللحظة على حسم الحرب الدائرة منذ 8 أشهر، مشيرًا لعدم تحقيق الجيش الإسرائيلي أي إنجازات سواء في جبهة الشمال مع لبنان أو جنوبًا في غزة.

وصرح، ليبرمان، أن سيجتمع بعضو مجلس الحرب المستقيل بيني جانتس، في وقت لاحق اليوم، معربًا عن أمله في أن ينضم إلى تحالفه مع لابيد لإسقاط الحكومة الحالية.

وأفاد ليبرمان، أن الحل الوحيد لخروج إسرائيل من مأزقها الحالي يكمن في إجراء انتخابات مبكرة.