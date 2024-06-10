مستشفيات جامعة أسوان يعلن خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

استعد مستشفيات جامعة أسوان، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الأقسام.



وكشف الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، تكليف إدارة مستشفيات جامعة أسوان بمتابعة انتظام وجودة الخدمة الصحية المقدمة خلال أيام العيد، حرصًا على سلامة المرضى، وحسن التعامل معهم، بتوفير كافة الخدمات الطبية المقدمة للمقيمين من أبناء محافظة أسوان والمحافظات الأخرى العاملين بالمشروعات القومية في أسوان، وأيضًا للأشقاء السودانيين والسوريين المقيمين في المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد زكي الدهشورى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، إلى وضع خطة عمل خلال أيام العيد تستهدف رفع حالة التأهب القصوى بأقسام الاستقبال والطوارئ والعمليات والعناية المركزة، بالإضافة لتوفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات من أكياس الدم لمواجهة حالات الطواريء، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بسمعة المنظومة الطبية بالمستشفي الجامعي.

وأوضح الدكتور محمد صلاح الدين فهمي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بأسوان، زيادة عدد الأفراد المتواجدين من الأطقم الطبية الخاصة بالأطباء والتمريض، وتجهيز أطقم بديلة للأطقم المناوبة؛ لتولي العمل في حال حدوث أى طارئ يستلزم تدخل وتواجد أعداد كبيرة خاصة في أقسام جراحة المخ والأعصاب، والعظام, والجراحة العامة، والنساء والتوليد والغسيل الكلوي والمسالك وعناية القلب والعناية المركزة والأشعة.