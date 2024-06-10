محافظ المنوفية يفتتح مدرسة التمريض الجديدة بأشمون (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهى:

استكمل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون، اليوم الاثنين، بافتتاح مدرسة التمريض الجديدة (إحلال وتجديد) بمستشفي أشمون العام، باستثمارات بلغت 8 ملايين و440 ألف جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمدرسة، وتفقد غرفة الكمبيوتر والمكتبة وعدد من الفصول الدراسية، إذ تتكون من 5 أدوار وتضم 9 فصول دراسية، و6 معامل تمريض وكمبيوتر، فضلاً عن إنشاء مخازن، قاعة إجتماعات، IT Room، مشيرة أنه تم تجهيز المدرسة وفقًا لأحدث النظم العلمية المتطورة.

وخلال تفقده، أشار المحافظ أن تلك المدرسة ستساهم في تخفيف العبء عن أبنائنا الطلاب ومشقة سفرهم إلى المحافظات المجاورة، مؤكدًا أهمية مدارس التمريض في تخريج كوادر مؤهلة من أطقم التمريض على أعلى مستوى بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي المحافظة، كما وزع المحافظ بونات مواد غذائية بالمجان على عمال النظافة بالمدرسة دعمًا لهم.

كما تضمنت الجولة، تفقد الأعمال الإنشائية بمستشفي أشمون الجديدة للوقوف على آخر المستجدات وتذليل العقبات وتسريع معدلات الإنجاز، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري تنفيذًالتوجيهات القيادة السياسية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من مدير المشروع عن مستجدات الأعمال بالمستشفى والمقامة على مساحة 7 أفدنة وستضم 230 سرير، بتكلفة إجمالية "مليار و350 مليون جنيه" والتي ستخدم 950 ألف نسمة، حيث من المقرر أن يتضمن الدور الأول التطعيمات والطوارئ والملفات والرعاية ومتابعة الطفل والصيدلية وغرفة الراكات والتيار الخفيف والكهرباء واستراحة المرضى والتذاكر، والدور الثانى عيادة باطنة وأسنان وعلاج طبيعى ومعمل متوطنة ودم والمبادرة الرئاسية والمراهقين وغرفة التعقيم والفرز والمغسلة واستراحة التمريض، كما يضم الدور الثالث المشغل وغرفة المحاضرات ومكاتب ادارية واستراحة الأطباء، وخلال تفقده لموقع المستشفى قام المحافظ بتوزيع بونات مواد غذائية بالمجان على عمال الموقع دعمًا لهم.