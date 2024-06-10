افادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن دورية من مركز الزهراني الاقليمي في الامن العام، بالتنسيق مع دائرة الامن القومي شعبة الجنوب، جالت على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون.
واسفرت الجولة عن اقفال محل خياطة في منطقة العاقبية - إداريا، البيسارية سنتر نزيه عيد، يديره أحد السوريين بطريقة غير شرعية بالشمع الاحمر وتم توقيفه، وذلك بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف سوري يدير محل خياطة بطريقة غير شرعية في العاقبية بعد اقفاله وختمه بالشمع الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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