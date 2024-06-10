القاضية عون خلال تحرك داعم لها: إما نريد بناء دولة قانون أو مزرعة وقرار مدعي عام التمييز غير قانوني

نفذ عدد من الناشطين والمحامين تحركا داعما للقاضية غادة عون أمام قصر العدل في بيروت.

وفي تصريح لها خلال الوقفة التضامنية، اكدت عون "اننا امام خيارين واما نريد بناء دولة قانون أو مزرعة وقرار مدعي عام التمييز غير قانوني، فهو يعطي التوجيهات لكن لا يمكنه أن يصدر عقوبة بحقي"، كاشفة ان " جلسة المجلس التأديبي المتعلقة بالبت بالقرار جرى تأجيلها".

وحيت عون "نقيب المحامين فادي المصري على مواقفه المبدئية المشرفة في حماية القانون، وسأستمرّ ولن أتوقّف لأنّني أعمل بضميري"، مؤكدة تقدريها لـ"مواقف النواب التغيير، وهذه ليست قضية أحزاب إنّما قضية شعب ونريد أن نعلم كيف طارت أموال المودعين".