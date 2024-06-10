قدّم النائب السابق نعمة الله أبي نصر التهاني لأمين سرّ دائرة الكنائس الشرقية في الفاتيكان المطران ميشال الجلخ في دير مار روكز في الدكوانة، بمناسبة سيامته رئيس أساقفة نصيبين شرفاً. وقدّم أبي نصر نسخة عن مذكرة سبق أن رفعها إلى أمين سرّ الفاتيكان المونسنيور دومينيك ممبرتي بتاريخ 20/2/2008 ناشد فيها الكرسي الرسولي المساعدة على "جمع القيادات المسيحية برعاية الفاتيكان ووضعها أمام مسؤولياتها التاريخية فتجعل مصلحة لبنان والوجود المسيحي الحر فيه فوق كل اعتبار".

كانت هذه تفاصيل خبر أبي نصر قدّم للمطران الجلخ نسخة عن مذكرة رفعها إلى أمين سرّ الفاتيكان: لجمع القيادات المسيحية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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