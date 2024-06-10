أفادت قناة 12 الإسرائيلية، عن "انفجار طائرتين مسيّرتين شمالي الجولان واندلاع حريق في المنطقة والجيش الإسرائيلي أجرى محاولات اعتراض فاشلة".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: انفجار طائرتين مسيّرتين شمالي الجولان واندلاع حريق بعد فشل الجيش لمحاولات اعتراضهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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