علامة التقى وفدا برلمانيا ليتوانيا وسفير بلغاريا وأثار معهما تطبيق الـ1701 وملف النازحين السوريين

إستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة وفدا برلمانيا من ليتوانيا برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الليتواني جيدريوس سوربليس وحضور سفير ليتوانيا في لبنان أرتوراس جايليوناس.

وشدد علامة على ملف "النازحين السوريين وضرورة عودتهم الى بلدهم ومساهمة المجتمع الدولي بخريطة طريق لتحقيق هذه العودة"، مؤكداً على "تطبيق القرار الاممي 1701".

وأشار الى ان "اسرائيل هي من تعمد الى خرقه منذ عام 2006 الى اليوم"، لافتاً الى "موقف بري وتأكيد على عقد طاولة الحوار او التشاور بين الكتل النيابية بغية التوصل لانتخاب رئيس الجمهورية".

وعرض الجانبان موضوع انشاء لجنة صداقة بين برلماني لبنان وليتوانيا من اجل تعزيز العلاقات بين الدولتين، وفق بيان لمكتب علامة.

كذلك التقى علامة سفير بلغاريا ياسن بوموف وتم التشديد على "دور بلغاريا في دعم لبنان والعمل على مشروع عودة النازحين السوريين الى بلدهم".