أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، شنّ مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلامية يوم الاثنين 10-6-2024 هجومًا جويًا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏الجولان 210 شاعل، استهدف أماكن تموضع ضبّاط العدو وجنوده، وأوقع فيهم إصابات مؤكدة، كما تم تدمير ‏جزء ‏من المقر واشتعال النيران فيه".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": دمّرنا جزءاً من مقر قيادي تابع لفرقة ‌‏الجولان 210 بهجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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