السيسي: لتضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية لغزة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وشهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وقد اكد السيسي على ضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين.
وحث بلينكن زعماء منطقة الشرق الأوسط على الضغط على حركة حماس للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة.
وأضاف في مستهل جولته بالمنطقة من القاهرة إن حماس هي الوحيدة التي لم تقبل الاقتراح المكون من ثلاث مراحل والذي يتضمن إطلاق سراح الاسرى وإجراء محادثات من أجل إنهاء القتال، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت عليه.
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