"القسام": أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله في رفح

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أننا "أوقعنا قوة صهيونية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح". وأكدت "القسام"، أنه "فور وصول قوة الإنقاذ دكّ مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

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