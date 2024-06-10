وزير الخارجية يصل روسيا للمشاركة في اجتماع مجموعة بريكس

وسيناقش وزير الخارجية مع دول المجموعة القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحة الدولية والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع.
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