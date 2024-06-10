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وزير الخارجية يصل روسيا للمشاركة في اجتماع مجموعة بريكس

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بدعوة من وزير خارجية روسيا الاتحادية، وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى مدينة نينجني نوفغورد في روسيا الاتحادية اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غداً الثلاثاء لمجموعة "بريكس"، وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بصفتها دولة مدعوة للانضمام للمجموعة.

وسيناقش وزير الخارجية مع دول المجموعة القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحة الدولية والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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