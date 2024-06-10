وزير الخارجية يصل روسيا للمشاركة في اجتماع مجموعة بريكس

بدعوة من وزير خارجية روسيا الاتحادية، وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية إلى مدينة نينجني نوفغورد في روسيا الاتحادية اليوم، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد غداً الثلاثاء لمجموعة "بريكس"، وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماع بصفتها دولة مدعوة للانضمام للمجموعة.

وسيناقش وزير الخارجية مع دول المجموعة القضايا والأولويات ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحة الدولية والتحديات التي يشهدها العالم، كما سيعقد سموه عدداً من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع.