الأمم المتحدة تخطر إسرائيل بإدراجها ضمن قائمة الدول السوداء

القاهرة - كتب محمد نسيم - أخطر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 ، البعثة الإسرائيلية لديها بإدراج تل أبيب ضمن قائمة الدول السوداء التي لا تحمي الأطفال.

ومن جانبه، رد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، في بيان جاء فيه أن "الأمم المتحدة أدرجت نفسها على قائمة التاريخ السوداء من خلال انضمامها إلى مؤيدي جرائم حماس ".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، تلقى إخطارا رسميا من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قراره إدراج الجيش الإسرائيلي في تقرير الأمين العام بشأن الأطفال في مناطق النزاع، باعتباره طرفا في النزاع ارتكب انتهاكات ضد الأطفال ولم يحمهم".

وزعم إردان أن غوتيريش "يشجع الإرهاب وأعمال كراهية لإسرائيل" عبر اتخاذه هذا القرار، حسبما ورد في البيان.

ومن جانبه، رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بالقول إن "الأمم المتحدة عضو في تنظيم حماس وأصبحت متعاونة مع الإرهاب. هذا عار لا مثيل له ويجب على إسرائيل ألا تصمت إزاء هذا الأمر".

واعتبر أن "الرد على هذا الأمر الخطير يجب أن يكون شديدا ويتضمن فرض عقوبات على مسؤولي الأمم المتحدة".

مما يذكر أن القائمة السوداء هي قائمة يرفقها الأمين العام للأمم المتحدة كملحق مع تقريره حول الأطفال في مناطق النزاع، وتركز بشكل أساسي على المتورطين في انتهاكات ضد الأطفال بمناطق النزاع، بما يشمل قتلهم وتشويههم وتجنيدهم واستغلالهم جنسيا.

المصدر : وكالات