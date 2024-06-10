جماعة الحوثي تعلن استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين متجهتين لإسرائيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جماعة الحوثي اليوم الأحد 9 يونيو 2024، استهداف مدمرة بريطانية في البحر الأحمر، وسفينتين متجهتين إلى إسرائيل في بحر العرب.

جاء ذلك في بيان متلفز للمتحدث العسكري لقوات الحوثيين يحيى سريع، تابعه مراسل الأناضول، بينما لم يصدر تعقيب فوري من بريطانيا حتى الساعة 14: 30 (ت.غ).

وقال سريع: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وردا على مجزرة مخيم النصيرات في قطاع غزة (السبت)، نفذت القوات الصاروخية (تابعة للحوثيين) عملية عسكرية استهدفت المدمرة البريطانية دايموند في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف: "كما نفذت القوات البحرية والصاروخية وسلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين في بحر العرب بعدد من الصواريخ البحرية والباليستية والطائرات المسيرة، ضد سفينتين تتبعان شركات (لم يذكرها) انتهكت قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

والسفينتان هما "نوردرني التي أصيبت بشكل مباشر ما أدى إلى نشوب حريق فيها، و إم إس سي تافشي تعرضت لإصابة مباشرة"، بحسب سريع.

والسبت، قتل وأصيب مئات المدنيين الفلسطينيين في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية بعد قصف مدفعي وجوي عنيف استهدف مخيم النصيرات بغزة، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما تسبب بموجة استنكار واسعة.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

المصدر : وكالات