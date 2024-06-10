روسيا تجنّد شبانًا أفارقة في حربها ضد أوكرانيا: "القتال أو الترحيل"

الرياص - اسماء السيد - موسكو: نقلت وكالة بلومبرغ عن مسؤولين أوروبيين، أن الكرملين "أجبر" آلاف المهاجرين والطلاب الأجانب على القتال مع القوات الروسية في حربها ضد أوكرانيا، مما أضاف قوة بشرية إضافية لهجومها في منطقة خاركيف.

وهدد المسؤولون الروس بـ"عدم تمديد تأشيرات الطلاب والعمال الأفارقة المقيمين في روسيا ما لم يوافقوا على الانضمام إلى الجيش"، وفقا للمسؤولين الذين تحدثت إليهم الوكالة.

وبالإضافة إلى تجنيد السجناء من سجونها، قالت الوكالة إن موسكو "ساومت بعض الأفارقة الموجودين في روسيا بتأشيرات عمل، من أجل إجبارهم على الاختيار بين الترحيل والقتال في صفوف الجيش الروسي".

وتعود ممارسة روسيا في إرسال المهاجرين والطلاب إلى ساحة المعركة تحت الإكراه إلى وقت سابق من الحرب، وفقا لمسؤول أوروبي، في وقت تعاني فيه هذه القوات من معدلات خسائر عالية بشكل خاص لأنها تُشارك بشكل متزايد في هجمات محفوفة بالمخاطر لحماية الوحدات الأكثر تدريبا.

حملة عالمية

ووفقا لتقارير استشهدت بالاستخبارات الأوكرانية، شاركت روسيا في حملة تجنيد عالمية لتجنيد مرتزقة أجانب في 21 دولة على الأقل، بما في ذلك عدة دول في أفريقيا.

وتقدم حملات تجنيد الجيش مكافآت ورواتب مغرية لمن سينضمون كجنود متعاقدين. كما استهدفت الحملة المهاجرين والطلاب الذين سعوا سابقا للعمل في روسيا، وفي بعض الحالات أغروا آخرين بوعود بعمل مربح قبل إجبارهم على التدريب والانتشار في الجبهة.

وقال مسؤول أوكراني كبير، إنهم شهدوا زيادة في عدد المقاتلين الأجانب بين الأسرى الذين أسرتهم أوكرانيا في ساحة المعركة، مشيرا إلى أن "المقاتلين الأفارقة والنيباليين كانوا حاضرين بشكل خاص".

وقالت الحكومة النيبالية، في وقت سابق من هذا العام إنها على علم بتجنيد نحو 400 شاب نيبالي من قبل روسيا، لكن من المرجح أن يكون الكثير منهم قد انضموا دون علم الحكومة.

وإلى جانب الأفارقة والنيباليين، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في شباط (فبراير) الماضي، بأن العشرات من الكوبيين انضموا إلى الجيش الروسي بعد إغرائهم برواتب تصل إلى ألفي دولار شهريا، وهو مبلغ يفوق كثيرا ما يتقاضونه في بلدهم، حيث يبلغ متوسط الأجر الشهري أقل من 20 دولارا.

ونقلت الصحيفة عن الممثل الخاص لأوكرانيا لدى أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي السفير رسلان سبيرين القول إن بلاده تعتقد أن حوالي 400 كوبي يقاتلون حاليا في روسيا.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن أعداد الكوبيين الذين يقاتلون في روسيا ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

وتقدر البرلمانية الأوكرانية، ماريان زابلوتسكي، التي تدرس هذه القضية، أن ما بين 1500 إلى 3000 كوبي قد تم تجنيدهم للقتال مع الجيش الروسي في ظل انهيار اقتصاد البلاد الذي تسيطر عليه الدولة.

ووفقا للسلطات الأوكرانية فقد جندت روسيا كذلك مقاتلين من جمهورية أفريقيا الوسطى وصربيا ونيبال وسوريا.

الجنسية الروسية

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقّع في كانون الثاني (يناير) الماضي، مرسوما يسمح للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي لمدة عام بالحصول على الجنسية الروسية لهم ولأزواجهم وأطفالهم وآبائهم.

ووفق آخر البيانات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، شهد عام 2023 توقيع عقود مع 490 ألف عسكري متعاقد ومتطوع في القوات المسلحة الروسية.