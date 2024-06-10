افادت وسائل اعلام اسرائيلية بان الطائرة التي أسقطها حزب الله اليوم من طراز "كوخاف - هيرمز 900"، وهي ثالث مسيّرة من هذا الطراز يُسقطها منذ بداية الحرب من أصل 5 طائرات أسقطها، كانت اثنتان من طراز "زيك" الهجومية أيضًا.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي "سقوط إحدى طائراته المسيرة بصاروخ سطح - جو نحو طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني. ونتيجة لذلك، تضررت الطائرة المسيرة وسقطت في الأراضي اللبنانية".
كما اعلن حزب الله بان أسلحة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة "هرمز 900" مسلحة بصواريخ قبل تنفيذ اعتدائها على مناطقنا.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل اعلام اسرائيلية: الطائرة التي اسقطها حزب الله اليوم في لبنان هي الخامسة منذ بداية الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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