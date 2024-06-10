غسان عطالله: لقاء باسيل مع بري كان ايجابيا وكان هناك تفاهم على وصول رئيس بالتفاهم والتلاقي

أشار النائب غسان عطالله، الى أن "لقاء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ايجابيا وكان هناك تفاهم على أن وصول رئيس بالتفاهم والتلاقي يؤمّن حُكماً مثمراً ونحن دائماً مع الحوار والتلاقي والتفاهم بعيداً عن التحديات".

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