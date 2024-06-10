النقابات الزراعية في البقاع طالبوا باقرار الحماية الجمركية لصناعة المعكرونة والشعيرية في لبنان

ناشدت النقابات الزراعية في البقاع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء الزراعة و الصناعة والمالية والاقتصاد لـ"العمل جميعا من اجل اقرار الحماية الجمركية لصناعة المعكرونة والشعيرية في لبنان وفرض رسوم جمركية على المستوردات من هذين الصنفين مع فرض ضريبة القيمة المضافة،ىلان هذا الامر سيؤدي الى تصريف انتاجنا من القمح دون كارثة التخزين والكساد".

ولفت المزارعين، في بيان، الى أننا "نحن في البقاع بدأنا بحصاد موسم القمح لهذه السنة ولاتزال في مستودعاتنا مئات الاطنان من قمح السنة الماضية لان الحكومة لم تشتر من المزارعين محاصيلهم".

وأوضحوا أن "اليوم وفي ظل تطور صناعة المعكرونة التي تجاوز عدد مصانعها 15 معملا نتوسم خيرا بها ولكن ما يعيق انطلاقتها هو اغراق السوق اللبنانية باكثر من 60 الف طن سنويا من المعكرونة المستوردة مما يؤخر انطلاقة هذه المصانع".

وأضافوا "لم تستطع الحكومة شراء محاصلينا ولكنها تستطيع اليوم دعمنا عبر الحماية الجمركية لهذه الصناعة ونحن نامل خيرا منكم".