«ضرورة إنهاء الحرب على غـ.زة».. تفاصيل لقاء السيسي ووزير الخارجية الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر -

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوفد المرافق له، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بـ قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وشدد الرئيس السيسي على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدماً فى إنفاذ حل الدولتين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكى تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسى والإنساني، وحرصها على الاستمرار فى العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد كذلك تأكيد الجانبين لمتانة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية، وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك فى مختلف الموضوعات والقضايا.