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عاجل.. اختفاء طائرة نائب الرئيس المالاوي من شاشات الرادار

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل أجنبية اختفاء الطائرة التي تقل نائب رئيس مالاوي، و9 أشخاص آخرين من على شاشات الرادار.

وذكرت السلطات في مالاوي أن الطائرة فاتت موعد هبوطها ، ولم تنجح جميع محاولات الاتصال، وجاري البحث عنها.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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