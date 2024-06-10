عاجل.. اختفاء طائرة نائب الرئيس المالاوي من شاشات الرادار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل أجنبية اختفاء الطائرة التي تقل نائب رئيس مالاوي، و9 أشخاص آخرين من على شاشات الرادار.

وذكرت السلطات في مالاوي أن الطائرة فاتت موعد هبوطها ، ولم تنجح جميع محاولات الاتصال، وجاري البحث عنها.