تفاصيل هجوم حزب الله موقعا عسكريا إسرائيليا في هضبة الجولان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني استهداف مبنيين لتمركز لجنود الاحتلال في مستعمرة المنارة الواقعة مقابل بلدتي ميس الجبل وحولا في جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف الحزب في بيان، الإثنين، أن الطائرات المسيرة أصابت جنودا للاحتلال، وتسببت في اشتعال النيران بجزء من الموقع العسكري.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن خلية تابعة لحزب الله أطلقت صواريخ مضادة للطائرات على مقاتلات إسرائيلية فوق جنوب لبنان، الأحد، وسط تصاعد المناوشات عبر الحدود بين إسرائيل والحزب المدعوم من إيران.

وفي غزة، ذكرت وزارة الصحة بقطاع غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خمس مجازر في القطاع خلال آخر 24 ساعة، راح ضحيتها 40 شهيدًا و218 مُصابًا.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 37124 شهيدا 84712 مصابا، علمًا بأن هذه الأرقام لا تتضمن آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.