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المقاولات والغزل النسيج.. أهم قطاعات مؤشر الشريعة الإسلامية بالبورصة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية عاصم :

توقعت آمال سليمان، خبير أسواق المال، أن يضم مؤشر الشريعة الإسلامية شركات من قطاع المقاولات والغزل والنسيج والمواد الغذائية التي تعد الأكثر جذباً؛ نظراً لتوافق أنشطتها مع الشريعة.

وتابعت آمال، أن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية يعمل على جذب المتدينين الذين يفضلون شركات بعينها، ويرفضون قطاعات اقتصادية حيوية.

ورأت أن هذا المؤشر سيعمل على جذب مستثمرين جدد وذلك يرجع لسهولة التداول على المؤشر دون الحاجة للحصول على معلومات تفصيلية حول طبيعة نشاط الشركة.

كانت البورصة المصرية أعلنت عن إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية يوم الأربعاء القادم. وأوضح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في تصريح سابق، أن مؤشر الشريعة سيضم من 30 إلى 50 شركة حيث تعمل البورصة منذ 5 أشهر على إعداد هذا المؤشر واختيار أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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