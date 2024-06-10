الداخلية تعقد لجان امتحان الثانوية العامة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

عقدت وزارة الداخلية لجان امتحان للنزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية؛ وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والعمل على انخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء فترة العقوبة.

قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عقد عددًا من اللجان لأداء امتحانات الثانوية العامة لعدد من النزلاء بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية، وتم توفير الأجواء المناسبة لأداءالإمتحانات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.