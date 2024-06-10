وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب إجراء المفاوضات تحت النار

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين للإذاعة الرسمية، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لا تفهم إلا القوة ويجب إجراء المفاوضات تحت النار.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن الوقت بدأ ينفد وعلى إسرائيل العمل في الحدود الشمالية.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، إن الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار المقدم حاليا، سيفتح الباب أمام وقف مستدام للقتال في قطاع غزة، مؤكدًا على استمرار الجهود الأمريكية من أجل الإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين في غزة.

واتهم بلينكن، اليوم الاثنين، حركة حماس بأنها العقبة الوحيدة، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى المقدم حاليا، مطالبًا إياها بتقديم رد إيجابي من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي قادة المنطقة، بالضغط على حركة حماس من أجل القبول باتفاق وقف إطلاق النار المقدم حاليًا، مشيرًا إلى أن أفضل طريقة لإطلاق سراح جميع الأسرى تكون عن طريق، وقف إطلاق النار.

وأكد بلينكن، على أن الإدارة الأمريكية، تعمل في الوقت الحالي من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه.

كما شدد بلينكن، على ضرورة التوصل إلى خطة بشأن اليوم التالي بعد الحرب.

ووصل بلينكن، في وقت سابق اليوم إلى القاهرة ضمن جولة يقوم بها بمنطقة الشرق الأوسط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.