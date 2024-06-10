إصابة 25 طفلًا بحساسية وطفح جلدي في قسم الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 25 طفلًا أثناء تواجدهم في قسم الأطفال بمستشفى الواسطى المركزي ببني سويف بطفح جلدي وحساسية وارتفاع في درجة الحرارة، عقب تناولهم أنواعًا مختلفة من الأدوية، أثناء حجزهم بالقسم لإصابتهم بالتهاب رئوي، ونزلات معوية، وأزمة تنفسية، وجرى نقل 5 حالات منهم إلى المستشفى الجامعي لاستكمال العلاج.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد البنا، مدير المستشفى الجامعي، أن المستشفى استقبل 5 أطفال، مصابين بارتفاع في درجات الحرارة، وتشنجات، وقيء، وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين استقرار حالتهم الصحية.

وفي السياق، انتقلت الدكتورة سماح جاد، وكيلة وزارة الصحة ببني سويف، إلى مستشفى الواسطى، وأمرت برفع حالة الاستعداد القصوى، والتحفظ على بعض الأدوية الموجودة لمراجعتها عن طريق معامل الصحة، كما أمرت بمراجعة طرق تخزين الأدوية، والمحاليل في صيدليات المستشفى، ومراجعة الصلاحية.

وكشف مصدر مسؤول بالمستشفى أن الأطفال الموجودين داخل المستشفى جرى وضعهم تحت الرعاية والملاحظة الطبية، وأن حالتهم مستقرة.