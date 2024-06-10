مسجلا 27.1%.. تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي لأقل مستوى في 17 شهرا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطأ إلى 27.1% في مايو 2024 مقابل 31.8% في أبريل 2024 ليسجل أقل مستوى له في 17 شهرا.

في ديسمبر 2022، وصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% قبل أن يرتفع 31.1% في يناير 2023 ثم قفز إلى مستوى قياسي في يونيو الماضي إلى 41% قبل أن يبدأ في إتجاه تنازلي، وفق بيانات المركزي.

وعلى أساس شهري، بحسب بيان المركزي الصادر اليوم، تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، سالب 0.8% في مايو 2024 مقابل 2.9% في ذات الشهر من العام السابق و0.3% في أبريل 2024.

وتباطأ المعدل السنوي للتضخم على مستوي المدن إلى 28.1% في مايو 2024 مقابل 32.5% في أبريل 2024، وفق بيان صادر اليوم للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولا يزال التضخم رغم انخفاضه أعلى من مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.