سعر الدولار في 9 بنوك يصعد مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.
سعر الدولار في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.