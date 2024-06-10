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سعر الدولار في 9 بنوك يصعد مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين في 9 بنوك، مقارنة بأسعار أمس.

سعر الدولار في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيها للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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