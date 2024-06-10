زيادة 70% في القمح المورد بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة شهدت ازدهارًا في المجال الزراعي، حيث تم التوسع في الرقعة الزراعية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد للمزارعين.

وقال المحافظ إنه تم توريد 150 طنًا من القمح خلال الموسم الحالي، بزيادة تصل إلى 70% عن العام الماضي، حيث بلغت كمية التوريد 86 طنًا فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ، وحضور نائبته والسكرتير العام ورؤساء المدن والمديريات المختلفة، والذي شهد أيضًا عرض عدة مشروعات تنموية في المحافظة.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، محمد شطا، إلى ازدياد مساحات زراعة القمح عامًا بعد عام، نظرًا للاهتمام الكبير من قبل المحافظة وتوفير الدعم اللازم للمزارعين على مدار العام.