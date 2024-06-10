عبرت للاتجاه المعاكس.. انقلاب سيارة نقل على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب سائق في انقلاب سيارة نقل على طريق "القاهرة - السويس"، حيث قطعت الطريق المعاكس، ما عطل حركة مرور السيارات المتجهة إلى القاهرة بشكل مباشر.

وكان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا بالحادث من قائدي السيارات على الطريق بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي سيارة إسعاف من نقطة التمركز القريبة.

وأفادت المعاينة أن الحادث وقع على مسافة 20 كيلو من بوابة السويس بالكيلو 109، وذلك على الطريق المؤدي إلى القاهرة.

وكشف شهود العيان أن السيارة النقل كانت في طريقها إلى السويس في الحارة المخصصة للنقل، إلا أن السائق فقد السيطرة على عجلة القيادة، فاندفعت السيارة لأقصى اليسار ما تسبب في خروج السيارة من الطريق، والانحراف لتجاوز الحاجز الخرساني وتستقر في الاتجاه المعاكس القادم من السويس ومتجها إلى القاهرة.

وبسبب قوة الاصطدام بالحاجز الخرساني، انفصلت السيارة عن المقطورة بشكل كامل، كما انفصلت أيضا الكابينة عن مقدمة السيارة، وتوقفت الرأس بجوار "زيل" السيارة في مشهد نادر الرؤية في حوادث سير النقل.

وكلف اللواء حسام الدين الدح مدير أمن السويس، مدير المرور لتأمين الحركة المرورية على الطريق وإزالة آثار الحادث، لا سيما أن السوائل البترولية بالسيارة كالوقود وزيت المحرك انسكبت على الطريق.