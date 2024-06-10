ملك بلجيكا يقبل استقالة رئيس الوزراء بعد الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب أ)

قَبل ملك بلجيكا فيليب اليوم الاثنين، استقالة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو، حيث يعد ذلك أمرا معتادا بعد الانتخابات في بلجيكا.

وقال رئيس الوزراء عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن حكومته الائتلافية سوف تواصل مهامها كحكومة مؤقتة لحين تشكيل ائتلاف جديد.

وجاء التحالف الفلمنكي الجديد - وهو مجموعة انفصالية محافظة فلمنكية- في المركز الأول مثلما حدث في الانتخابات الأخيرة في 2019. لكن التحالف ظل في معسكر المعارضة، بينما شكل دي كرو زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين الفلمنكيين ائتلافا من سبعة أحزاب في نهاية المطاف.

وأظهرت النتائج النهائية اليوم الاثنين حصول حزب إن - في إيه على 24 مقعدا من أصل 150 مقعدا في مجلس النواب، حيث فقد مقعدا واحدا.

وحصل الحزب الوطني الفلمنكي المتطرف فلامس بيلانج (المصلحة الفلمنكية) على 20 مقعدا - بزيادة مقعدين - مثل حزب الحركة الاصلاحية الليبرالية الناطقة بالفرنسية، التي كسبت أربعة مقاعد.

أما الأحزاب الأربعة الباقية في الائتلاف الحالي فقد تكبدت جميعها خسائر، وخاصة حزب الخضر الناطق بالفرنسية إيكلو، حيث فقد عشرة مقاعد ليحصل على ثلاثة مقاعد فقط.

يذكر أنه تم إجراء الانتخابات الاتحادية البلجيكية في نفس اليوم الذي أجريت فيه انتخابات البرلمان الأوروبي.