شعبة المعلومات تُلقي القبض على أحد المطلوبين بجرم السرقة في النبطيّة

اعلنت المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان، بانه بنتيجة المتابعة الميدانية التي نفّذتها القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء في بلدة تول – النبطية، وهو المدعو: م. خ. (مواليد عام ١٩٦٩، لبناني) بحقّه خلاصة حكم بجرم سرقة، تقضي بحبسه ثماني سنوات مع الأشغال الشّاقة.
ولفتت الى انه بتاريخ 20-5-2024، ومن خلال الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكمٍ في البلدة المذكورة. وقد أودع المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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