لجنة تكنولوجيا المعلومات عقدت جلستها ودعت لوجود هيئة ناظمة للتحول الرقمي

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية وحضور النواب نقولا صحناوي، ينال الصلح، رامي أبو حمدان، سعيد الأسمر ورازي الحاج، بحضور وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال نجلا رياشي. واستمعت اللجنة الى وزيرة التنمية الادارية نجلاء الرياشي حول التحول الرقمي واهميته كما استمعت الى اراء الخبراء وبعد النقاش ارتأى النواب ان يكون هناك هيئة ناظمة للتحول الرقمي وان تكون وزارة التنمية الادارية وزارة اصيلة ترعى هذه الهيئة.

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