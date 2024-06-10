سليمان فرنجيه استقبل السفير الإيراني وعرض معه المستجدات

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني، بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وأنطوان مرعب، وكان عرضٌ شامل لكل المستجدات السياسية والتطورات الميدانية في لبنان والمنطقة.

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