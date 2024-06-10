مولوي وعثمان وضعا إكليلين من الزهر أمام النّصب التذكاري لشهداء قوى الأمن لمناسبة العيد ال 163 للمؤسسة

وضع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي ال163، إكليلَين من الزهر أمام النصب التذكاري لشهداء قوى الأمن في باحة مبنى المقر العام للمديرية العامة في الأشرفية، بمشاركة قادة الوحدات على وقع موسيقى قوى الأمن التي أدت معزوفة تكريم الموتى، ولازمة النشيد الوطني اللبناني، ونشيد الشهداء، كما أدت ثلة من قطعات قوى الأمن مراسم التشريفات.

ثم انتقل الجميع الى مكتب عثمان، حيث اجتمع مولوي بقادة الوحدات، وهنأهم بالعيد، وتم التباحث في شؤون المؤسسة وأحوالها.

واشتاد مولوي "بصمود عناصر قوى الامن ودورهم في حماية الوطن"، منوها بتضحياتهم. وأثنى على "إنجازات قوى الأمن الداخلي في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع والمواطنين"، ولمس تصميمهم على "مواجهة الصعاب والعقبات التي تعترض عناصر المؤسسة الأبطال".