50 قتيلا جراء مجزرة نفذها مسلحون في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سكان، اليوم الاثنين، إن مسلحين هاجموا قرية "يارجوجي" في شمال غرب نيجيريا، مساء أمس الأحد، وقتلوا ما لا يقل عن 50 شخصا واختطفوا عددا غير معلوم منهم نساء وأطفال.

يُشار إلى هؤلاء المسلحين باسم "قطاع الطرق".

وقال ساكن من المنطقة، يدعى حسن ياو، إن عشرات من المسلحين على متن دراجات نارية اقتحموا قرية يارجوجي في منطقة حكومة "كانكارا" المحلية بولاية كاتسينا في وقت متأخر أمس الأحد.

وأضاف، عبر الهاتف "أطلقوا النيران بشكل متقطع على الأشخاص وأزهقوا أرواح أكثر من 50 (منا)، بمن فيهم شقيقي الأصغر". وتابع أنهم اختطفوا عددا غير معلوم من المزارعين ونهبوا ممتلكات.

وقال ساكن آخر، هو عبد الله يونسا كانكارا، إنه أفلت من المذبحة بأعجوبة وإنها استمرت حتى الساعات الأولى من اليوم الاثنين. وأضاف "تحولت بلدتنا إلى منطقة موت. وقعت جميع المنازل في القرية تقريبا ضحية لهذا الهجوم".

وتابع "نحصي حاليا عدد الأشخاص لتحديد عدد مَن اختُطفوا. وجرى انتشال المزيد من الجثث هذا الصباح".

وتتكرر الهجمات في المناطق النائية وعمليات الخطف مقابل فدية في شمال نيجيريا.