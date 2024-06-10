عاجل.. اليمن تكشف شبكة جواسيس مرتبطة بالموساد والاستخبارات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت جهاز الأمن والمخابرات اليمنية التابعة "للحوثيين"، عن تفاصيل سقوط شبكة استخبارية "جواسيس" تورطت في الملف الاقتصادي للبلاد والسياسي، مرتبطة بشكل مباشر بأجهزة الموساد الإسرائيلي، والاستخبارات الأميركية وكانت تعمل بشكل استراتيجي بعيد المدى.

وضبط الأجهزة الأمنية اليمنية، وثائق وتسجيلات صوتية وتقارير وشواهد أخرى عملت عليها الشبكة الاستخباراتية أثناء تواصلاتها مع أجهزة استخبارات خارجية .

الشبكة الاستخباراتية التي تم ضبطها مرتبطة بشكل مباشر بأجهزة "الموساد"والاستخبارات الأميركية وكانت تعمل بشكل استراتيجي بعيد المدى.

وقالت الأجهزة الأمنية اليمنية، إن العشرات وقد يصلوا إلى المئات من العناصر في مختلف الوزارات والمؤسسات والمنظمات هم ضمن الشبكة الاستخباراتية الواسعة التي تم ضبطها من قبل الأجهزة الأمنية اليمنية.