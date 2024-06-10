شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تشارك بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء بمطار العلمين وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2024، حيث يعتبر هذا المعرض فرصة مميزة لتعزيز التعاون الدولى فى صناعة النقل الجوى ومن المخطط أن يشهد المعرض حضور كبيرة من جانب خبراء صناعة الطيران والفضاء من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالطيران المدنى.

يأتى هذا الحدث بمشاركة وزارة الدفاع المصرية والقوات الجوية المصرية ووزارة الطيران المدنى ووكالة الفضاء المصرية وشركة مصر للطيران، كما سيهدف إلى تسريع وتيرة التصنيع والرقمنة والعولمة فى قطاعات الدفاع والفضاء والطيران التجارى فى أفريقيا والشرق الأوسط، بحسب بيان وزارة الطيران.

وتعد مشاركة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران فى هذا الحدث الهام بمثابة دفعة قوية نحو الأمام فى تاريخ الأكاديمية وتتويجاً لتاريخها العريق منذ نشأتها عام ١٩٣٢ حيث تخرج أمهر طيارى مصر والعالم تحت مظلتها وكانت ومازالت خير وجهه لتعليم الطيران والمجالات الأخرى المتعلقة بالطيران فى افريقيا والشرق الأوسط.

يأتى دور الأكاديمية فى التواجد فى هذا الحدث فرصة واعدة بهدف الانتشار دولياً وتبادل الخبرات وتوسيع شتى مجالات التدريب فى الطيران على المستوى الدولى وخلق فرص شراكات جديدة.