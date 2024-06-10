بوليتيكو: 5 حقائق تلخص ما حدث في الانتخابات الأوروبية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بروكسل: بعد أن انتهت الانتخابات الأوروبية التي يتقرر على اثرها تحديد سياسات الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة، وفي ظل الانقلابات والتحولات السياسية التي أسفرت عنها تلك الانتخابات، فإن مجلة "بوليتيكو" المتخصصة في الشأن السياسي تقدم خلاصة ما حدث، وما سوف يحدث في 5 حقائق.

فقد شارك في التصويت 185 مليون مواطن أوروبي ينتمون إلى27 دولة، وحقق حزب الشعب الأوروبي فوزا واضحا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت الأحد، مشددا قبضته على المجلس حتى مع تحقيق الجماعات اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في جميع أنحاء الكتلة.

وتسير قوة يمين الوسط على الطريق الصحيح للحصول على حوالي 184 مشرعًا في البرلمان، أي ربع عدد 720 مشرعًا في الدورة النصفية، وفقًا للبيانات المؤقتة.

إنه الحزب الوسطي الوحيد الذي حقق نموا في هذه الانتخابات: فقد ظل حزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط مستقرا، في حين تم القضاء على مجموعة تجديد أوروبا الليبرالية.

تحديد سياسة الاتحاد الأوروبي

ومن موقعه في السلطة، فإن حزب الشعب الأوروبي في وضع أفضل لتحديد سياسة الاتحاد الأوروبي، وإمالة الأجندة نحو اليمين.

قال مانفريد فيبر، زعيم مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان، لمجلة بوليتيكو مؤخراً: "نحن حزب الصناعة، ونحن حزب المناطق الريفية، ونحن حزب المزارعين في أوروبا".

وفي حين أن حزب الشعب الأوروبي قد ينضم مرة أخرى إلى ائتلاف كبير مع الاشتراكيين والليبراليين، فإنه يمكنه أيضا التفاوض على علاقة عمل بشأن بعض القضايا مع الأحزاب الأكثر يمينية، إذا كان بإمكانه القيام بذلك دون تنفير حلفائه الوسطيين.

1- اليمين المتطرف "الرابح الأكبر"

كما توقعت استطلاعات الرأي، حققت القوى اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في جميع أنحاء الكتلة. وفي فرنسا، حصل حزب التجمع الوطني على ما يقرب من ثلث الأصوات ، وعزز نفسه باعتباره المجموعة القومية المتطرفة الرائدة في البرلمان المقبل.

وعلى نحو مماثل، ارتفعت حركة "أخوة إيطاليا" التي تتزعمها رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، حيث دعم أكثر من ربع الناخبين الجماعة.

وإذا شكل اليمين المتطرف مجموعة واحدة، فستكون ثاني أكبر قوة في البرلمان، خلف حزب الشعب الأوروبي المهيمن تقليديا.

إن المنافسات والخلافات داخل صفوفه تجعل هذا السيناريو غير مرجح، ولكن حجمه الهائل سوف يفرض رغم ذلك ضغوطاً يمينية على سياسة الاتحاد الأوروبي.



2- طريق فون دير لين الصعب نحو النصر

تشير نتائج الأحد إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لديها فرصة جيدة للبقاء في منصبها، لكنها ليست فرصة مؤكدة، وإذا فازت بدعم الزعماء الوطنيين في الاتحاد الأوروبي، فسوف تحتاج إلى إقناع البرلمان بتأكيد محاولتها.

في عام 2019، تم انتخابها بأصوات حزب الشعب الأوروبي، والاشتراكيين والديمقراطيين، وتجديد أوروبا. ويمكن للائتلاف نفسه، من حيث المبدأ، أن يوفر لها أغلبية أخرى.

ستحتاج إلى إحصاء الأرقام بعناية لأن التصويت على ترشيحها هو أمر سري. وفي المرة الأخيرة التي طلبت فيها دعم البرلمان، قبل خمس سنوات، كان بإمكانها من الناحية النظرية الاعتماد على دعم 440 مشرعاً ينتمون إلى مجموعات الوسط الثلاث، لكنها حصلت على 383 صوتاً فقط .

هذه المرة، ستمثل المجموعات الثلاث أكثر من 400 من أصل 720 مشرعًا في الدورة الانتخابية. وينبغي أن يكون ذلك كافياً إذا صوت جميع أعضائها لصالحها، ولكن ليس من المؤكد أنهم سيفعلون ذلك جميعاً، والثابت أن بعض أحزاب حزب الشعب الأوروبي قالت إنها لن تدعمها.

3- العين السوداء لحزب الخضر في أوروبا

بعد خمس سنوات جعلت بروكسل خلالها من الصفقة الخضراء قضيتها المميزة، انقلب الناخبون ضد الأحزاب ذات التوجه البيئي وصوتوا لإخراج ممثليهم من البرلمان.

وجاءت أكبر خسائر حزب الخضر من الوفود التي تمثل فرنسا وألمانيا، والتي كانت تمثل نصف قوة الحركة في البرلمان، وعلى الرغم من التقدم الطفيف الذي أحرزته دول مثل هولندا والدنمارك، فإن المجموعة سوف تخسر أكثر من اثني عشر مشرعاً، وينخفض ​​حجمها من رابع أكبر حزب إلى سادس أكبر حزب في المجلس.

4- فشل التجديد في "مجموعة تجديد"

تعرضت مجموعة "تجديد أوروبا" - الركيزة الثالثة للائتلاف الكبير الثلاثي الذي هيمن على البرلمان خلال السنوات الخمس الماضية لهزيمة ساحقة يوم الأحد.

وفي فرنسا، انهار حزب إيمانويل ماكرون عندما أعرب الناخبون عن إحباطهم من الحكومة الوطنية من خلال التصويت لصالح اليمين المتطرف.

اختفى الفرع الإسباني للمجموعة، سيودادانوس، تمامًا: تم استيعاب المقاعد السبعة التي كانت تمتلكها في البرلمان في حزب الشعب الذي ينتمي إلى يمين الوسط. ولوحظت الخسائر أيضًا بين المجموعات ذات الصلة في رومانيا والدنمارك وإستونيا.

ومع حصوله على حوالي 14% من مقاعد البرلمان، أمضى حزب التجديد معظم فترة ولايته السابقة في العمل كصانع ملوك.

والآن، من غير المرجح أن يتمتع الحزب بنفس القدر من القوة بسبب حجمه الأصغر ، وهو تطور يعد خبرا سيئا لشخصيات مثل ماكرون، الذي كان يأمل في استخدامه لدفع رؤيته لأوروبا في بروكسل.

5- ماذا يعني كل ذلك للحكومات الأوروبية؟

كما هو الحال عادة خلال انتخابات البرلمان الأوروبي، استخدم المواطنون في جميع أنحاء الكتلة أصواتهم كاستفتاءات فعلية على حكوماتهم الوطنية.

وفي فرنسا، أدى الانتصار الساحق الذي حققه التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى استفزاز الرئيس إيمانويل ماكرون للرد بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات مبكرة .

ورغم أن أي زعيم وطني آخر لم يتفاعل بمثل هذا التوهج الدراماتيكي، فإن النتائج السلبية التي حققتها الأحزاب الحاكمة في دول مثل ألمانيا والمجر تم تفسيرها على أنها ضربات لقادة كل منهما.

وفي الدنمارك، احتفظ الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن بمقاعده في تصويت اعتبر بمثابة استفتاء على تعامل حكومتها الوسطية مع الهجرة.

وفي إسبانيا، فشلت محاولة تقديم الانتخابات كاستفتاء عام على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز: فقد كاد حزبه الاشتراكي يتعادل مع حزب الشعب الذي ينتمي إلى يمين الوسط، مما يقوض محاولة المحافظين استخدام النتائج لإسقاط حكومة الأقلية الائتلافية.