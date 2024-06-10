اعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية بانها وبخت سفيرة سلوفينيا بسبب اعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية. واوضحت الخارجية الإسرائيلية في بيان، إنه خلال محادثة مع سفيرة سلوفينيا تم التأكيد على أن الاعتراف بالدولة "لا يعزز السلام وإنما يشجع منظمة حماس الإرهابية، ويجعل من الصعب دفع مساعي التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الاسرى".

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الاسرائيلية اعلنت توبيخ سفيرة سلوفينيا لاعتراف بلادها بالدولة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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