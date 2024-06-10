الأجهزة الأمنية اليمنية: كشفنا شبكة تجسس كبيرة أميركية إسرائيلية تعمل في مختلف المؤسسات منذ 2015

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، أنه "بعون الله وتوفيقه تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أميركية إسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".

وكشفت الأجهزة، في بيان، أن "شبكة التجسس الأميركية الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـ CIA، وتم تزويدها بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري"، لافتةً الى أن "عناصر الشبكة والضباط الأميركيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأميركية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية".

وأوضحت أنه "بعد خروج السفارة الأميركية من صنعاء استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية"، مؤكدين أن "الإنجاز الكبير تحقق بعون الله وفضله وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية".

وأكدت أن شبكة التجسس اكانت الذراع الرئيسية لتنفيذ مخططات العدو الأميركي والإسرائيلي في الجمهورية اليمنية، وتمكنت لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين".