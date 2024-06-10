مؤتمر حول "نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين" في تونس

استضافت العاصمة تونس ليومين، مؤتمرا ينظمه المركز الاقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حول "نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وأدوار الأطراف المعنيين" بهدف تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، بمشاركة عدد من ممثلي هيئات النزاهة ومكافحة الفساد ووزارات المياة في البلدان العربية، بالاضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء في هذا القطاع.

وقد بحثت الجلسة الاولى تحديات قطاع المياه في المنطقة العربية ودور النزاهة في التعامل معها من منظور التنمية المستدامة، وتحدث بها الخبراء فرات الفرج من المملكة المتحدة، ودونال أوليري من الشفافية الدولية والسيد أحمد السعود من UNDPوادار الجلسة الاعلامية محاسن مرسل من لبنان. وتحدث المشاركون عن واقع قطاع المياه في العالم العربي مقارنة باحتياجات التنمية المستدامة فيها وربطاً بمضامين الخطة العالمية 2030 ، لا سيما الهدف السادس منها والمتعلق بالمياه النظيفة وللنظافة الصحية.

واشاروا الى مفهوم الفساد وصوره في قطاع المياه، والكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنه، وصولا الى الدور الذي تلعبه النزاهة في تعزيز قدرة هذا القطاع على مواجهة التحديات التي تمسّه، ودعم دوره في تحقيق التنمية المستدامة في بلدان المنطقة، لا سيما الجوانب المتعلقة بالامن المائي والغذائي والطاقوي

كما بحثت الجلسة الثانية حوكمة قطاع المياه وسبل تعزيزها بالاستفادة من تدابير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لاتاحة الفرصة للوزراء والمسؤولين والأجهزة الرقابية لتسليط الضوء على أهم المجالات التي تتطلب الاهتمام في اطار السعي إلى حوكمة هذا القطاع وتعزيز شفافيته ومرونته للوقاية من الفساد.