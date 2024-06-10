عدوان: نريد جلسات متتالية لإنتخاب الرئيس وطلب الحوار غير دستوري

اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان الى اننا نريد جلسات متتالية لإنتخاب الرئيس وطلب الحوار غير دستوري. ولفت عدوان في حديث تلفزيوني الى اننا نرفض إعتماد عرف يقوم على إجراء حوار كمدخل لإنتخاب رئيس.

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