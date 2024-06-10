بري: باسيل تحدث بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هذه الناحية هو أفضل من غيره

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ"الجديد"، أن "باسيل حكي بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هالناحية جبران أفضل من غيره".

ولفت بري، الى أن "باسيل لم يذكر أي أسماء مرشحين، وعن فرنجية قال لي (ما رح نمشي فيه)".

ورداً على سؤال حول حوار من غير "القوات اللبنانية"، أوضح أن "الحوار الذي دعيت اليه الجميع يعلم قواعده، و"لنوصل ليها منصلي عليها".