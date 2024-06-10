أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لـ"الجديد"، أن "باسيل حكي بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هالناحية جبران أفضل من غيره".
ولفت بري، الى أن "باسيل لم يذكر أي أسماء مرشحين، وعن فرنجية قال لي (ما رح نمشي فيه)".
ورداً على سؤال حول حوار من غير "القوات اللبنانية"، أوضح أن "الحوار الذي دعيت اليه الجميع يعلم قواعده، و"لنوصل ليها منصلي عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: باسيل تحدث بالتوافق وأيد الحوار بآليتي وبرئاستي ومن هذه الناحية هو أفضل من غيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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