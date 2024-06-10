اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 آخرين.. وبدء عمليات البحث والإنقاذ

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رئاسة جمهورية مالاوي، اليوم الإثنين، عن اختفاء طائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، و9 آخرين.

وقالت الرئاسة بمالاوي، في بيان لها منذ قليل، إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار، ولا يمكن تعقبها.

وذكر بيان نشرته وسائل إعلام في مالاوي، نقلًا عن مكتب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء في البلاد، أن طائرة عسكرية ملاوية غادرت ليلونجوي (عاصمة ملاوي) اليوم الاثنين 10 يونيو في الساعة 09:17، وعلى متنها نائب الرئيس الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما و9 آخرون، وكان من المقرر أن تهبط في مطار مزوزو الدولي في الساعة 10:02.

ولفت البيان إلى أن كل الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة منذ أن خرجت عن نطاق الرادار، قد باءت بالفشل حتى الآن.

وتابع البيان: "على هذا النحو، أبلغ قائد قوات دفاع ملاوي، رئيس البلاد لازاروس مكارثي تشاكويرا، بالحادث، وألغى الرئيس منذ ذلك الحين مغادرته المقررة إلى جزر البهاما، وأمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية تفتيش."

وأعلنت سلطات مالاوي عن بدء عملية البحث والإنقاذ الفورية؛ لتحديد مكان الطائرة.