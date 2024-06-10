شكرا لقرائتكم خبر 3 قتلى وحريق للقوات السورية في دير الزور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - قتل 3 من القوات الحكومية السورية وأحرقت سيارة دفع رباعي في هجوم مسلح بريف دير الزور الغربي، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 3 من القوات الحكومية السورية وأحرقت سيارة دفع رباعي في هجوم مسلح بريف دير الزور الغربي، وفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس. وقال المرصد «هاجم مسلحون مجهولون نقاط تمركز الفرقة الرابعة في بلدة الشميطية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أسفرت عن مقتل 3 عناصر من الفرقة الرابعة، وحرق سيارة عسكرية».

كانت هذه تفاصيل خبر 3 قتلى وحريق للقوات السورية في دير الزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.