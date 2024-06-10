شكرا لقرائتكم خبر موجة جديدة للنازحين اليمنيين هروبا من جحيم الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكنت قوات الجيش اليمني من إسقاط 3 طائرات حوثية مسيرة في مديرية يافع بلحج جنوبا.

وأكد مصدر عسكري أن دفاعات القوات المرابطة في مديرية يافع تمكنت من إحباط هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أن الطائرات كانت في طريقها لاستهداف مواقع القوات الحكومية في قطاع يافع بمحافظة لحج جنوبا، وأن الدفاعات الجوية رصدت وأسقطت الطائرة الأولى في منطقة العشة بالحد، والثانية في المجاذير، فيما تم إسقاط الطائرة الثالثة في منطقة خالية بآل الربيعي، مما أدى إلى انفجارها دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وتتزامن هذه العملية مع تكثيف ميليشيات الحوثي عملياتها الهجومية باستخدام الطائرات المسيرة، مستهدفة بذلك مواقع القوات الحكومية والقوات المشتركة في جبهات عدة، وأظهرت مقاطع مسجلة تداولها ناشطون على مواقع التواصل بعض آثار سقوط المسيرتين بمناطق إسقاطهما، وحطام إحداهما، واشتعال النيران في الثانية.

وتسعى ميليشيات الحوثي لإفشال أي جهود لمواصلة الهدنة في اليمن، وصعدت من عملياتها العسكرية في جبهات الضالع وتعز والحديدة، وأدى التصعيد الحوثي إلى موجة جديدة من النازحين.

وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس، نزوح 38 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت، وقالت في تقريرها الأسبوعي، إن مصفوفة التتبع التابعة لها رصدت نزوح 38 أسرة يمنية يمثلون 228 فردا، خلال الفترة من 2 ـ 8 يونيو الحالي.

وأوضحت أن حركة النزوح نشأت من الحديدة وتعز ومأرب وعدن، واستقرت في مأرب بواقع 22 أسرة وتعز بواقع 9 أسر والحديدة بواقع 7 أسر.

وأشارت إلى أن أعداد النازحين ارتفعت إلى 1,530 أسرة يمثلون 9,180 فردا خلال الفترة من 1 يناير وحتى 8 يونيو الحالي.

وفي الجانب الإنساني سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر الشريك المنفذ مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الإنسانية، 26 مشروعا مدرا للدخل للأسر المعيلة بمديرية المكلا محافظة حضرموت، ضمن مشروع كفالة الأيتام والتمكين الاقتصادي في مرحلته الثانية.

ويهدف المشروع إلى كفالة 1300 يتيم ويتيمة بشكل مباشر في 8 محافظات هي (عدن، لحج، مأرب، المهرة، حضرموت، الحديدة، تعز، والجوف) لمدة عام كامل، والذي سيساهم في خلق فرص عمل مستدامة للأسر التي فقدت معيلها، وتحويلها إلى أسر منتجة.

وثمن وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، الدعم الكبير لمركز الملك سلمان في مختلف المجالات، وأهمية المشروع في دعم الأسر التي فقدت معيلها، ومساندتهم في تطوير قدراتها وتزويدها بمصدر دخل لتخفيف معاناتهم.

مشاهدات يمنية: