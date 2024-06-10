شكرا لقرائتكم خبر 40 من قادة العالم يحضرون قمة السلام الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن حوالي 40 من قادة العالم عن اعتزامهم المشاركة في مؤتمر سلام بشأن أوكرانيا سيعقد على جبل سويسري خلاب في نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت الحكومة السويسرية، التي ستتولى تنظيم المحادثات في منتجع فاخر على جبال بورجنشتوك على بحيرة لوسيرن، «إن نحو 160 رئيسا ورئيس وزراء تمت دعوتهم للمشاركة في المؤتمر».

وذكرت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد في برن أمس، أن حوالي 40 دولة سيمثلها مسؤولون من المستوى الأدنى، وسوف يشارك في المؤتمر أيضا ممثلون عن الأمم المتحدة ومنظمات أخرى.